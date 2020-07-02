підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 20:00 4
Політика 2020-07-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Єрмак і Трофімов заперечують конфлікт між ними

Єрмак і Трофімов заперечують конфлікт між ними

Надежда Комендантова
Сергій Трофімов, Андрій Єрмак, Офіс президента, Офіс Президента України
Андрій Єрмак і Сергій Трофімов зробили спільне фото Фото: Андрій Єрмак/Facebook
Андрій Єрмак і Сергій Трофімов зробили спільне фото Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його перший заступник Сергій Трофімов заперечують, що між ними є конфлікт.

Про це вони одночасно повідомили в соцмережах, передають Українські Новини.

"Природа настільки оновилася, що про нас з Сергієм почали писати анонімні телеграм-канали. Прочитали кілька постів, сидячи в кабінеті, ледве стримали посмішку. Не читайте радянських газет! Ми — єдина команда президента Зеленського. Не намагайтеся нас розділяти, це марно", — написав Єрмак на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

До свого посту він прикріпив селфі з Трофімовим, на якому вони обидва посміхаються.

Схожу фотографію з іншого ракурсу запостив у своєму Telegram-каналі Трофімов у той же час, що і Єрмак.

"Останнім часом став популярним у різного виду пранкерів. То мені передають привіти, то від мого імені мерам погрожують, то хочуть посіяти смуту в ОП. Читали з Андрієм листування з псевдоБігусом, довго сміялися", — написав він.

1 липня анонімний телеграм-канал "Джокер" оприлюднив нібито своє листування від імені керівника програми "Наші гроші" Дениса Бігуса з Трофімовим.

В цьому листуванні Трофімову повідомили, що його начальник намагається "вкинути" в ЗМІ фейкову інформацію про його хабарництво, на що він відповів, що Єрмак "багато сил витрачає, щоб усунути голос здорового розуму" і подякував за попередження.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників.

Раніше Єрмак зобов'язав співробітників Офісу Президента спілкуватися зі ЗМІ виключно за погодженням з прес-службою

Більше новин про: Сергій Трофімов Андрій Єрмак Офіс президента Офіс Президента України

Зеленський створив делегацію для переговорів з Іра...
Заступник глави ОП Смирнов відповів на обвинувачен...
На Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, скл...
Суд не зміг оштрафувати за кавування Хмельницькому...
Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
Єрмак і Трофімов заперечують конфлікт між ними 20:00
Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський 19:53
Витрати на Житомирському бронетанковому заводі.
СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі 19:30
Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні, — Арахамія 18:58
Воду на київських пляжах взяли на пробу. Де безпечно купатися 18:52
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok