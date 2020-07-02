Єрмак і Трофімов заперечують конфлікт між ними

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його перший заступник Сергій Трофімов заперечують, що між ними є конфлікт.

Про це вони одночасно повідомили в соцмережах, передають Українські Новини.

"Природа настільки оновилася, що про нас з Сергієм почали писати анонімні телеграм-канали. Прочитали кілька постів, сидячи в кабінеті, ледве стримали посмішку. Не читайте радянських газет! Ми — єдина команда президента Зеленського. Не намагайтеся нас розділяти, це марно", — написав Єрмак на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

До свого посту він прикріпив селфі з Трофімовим, на якому вони обидва посміхаються.

Схожу фотографію з іншого ракурсу запостив у своєму Telegram-каналі Трофімов у той же час, що і Єрмак.

"Останнім часом став популярним у різного виду пранкерів. То мені передають привіти, то від мого імені мерам погрожують, то хочуть посіяти смуту в ОП. Читали з Андрієм листування з псевдоБігусом, довго сміялися", — написав він.

1 липня анонімний телеграм-канал "Джокер" оприлюднив нібито своє листування від імені керівника програми "Наші гроші" Дениса Бігуса з Трофімовим.

В цьому листуванні Трофімову повідомили, що його начальник намагається "вкинути" в ЗМІ фейкову інформацію про його хабарництво, на що він відповів, що Єрмак "багато сил витрачає, щоб усунути голос здорового розуму" і подякував за попередження.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників.

Раніше Єрмак зобов'язав співробітників Офісу Президента спілкуватися зі ЗМІ виключно за погодженням з прес-службою