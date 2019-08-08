Господарський суд Києва стягнув 8,9 млн гривень штрафів з державного підприємства Житомирський бронетанковий завод і державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт", директора якого випустили з СІЗО під заставу в 7 млн грн, за зрив оборонних замовлень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України.

"Підприємства не виконали договірні зобов'язання щодо постачання продукції для армії - тепер заплатять штрафи. Військова прокуратура Центрального регіону відстояла у суді інтереси держави з ДП Житомирський бронетанковий завод стягнуто 8,5 млн гривень, зі Спецтехноекспорту - 354 тис. гривень", - йдеться в ньому.

Так, в липні господарський суд задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону в інтересах Міністерства оборони до Житомирському бронетанковому заводу.

За невиконання своєчасно держконтракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції, на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн гривень.

Також були накладені санкції на дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт" - "Спецтехноекспорт".

За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство повинне заплатити в бюджет 354 тис. грн.

Це рішення було прийнято господарським судом 7 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір ініціювати внесення змін до законодавства про державне оборонне замовлення в частині віднесення інформації до таємної для проведення міжнародними аудиторами перевірки державного концерну "Укроборонпром".

Раніше САП повідомила про підозру у розтраті держкоштів экс-директору та 4 службовцям Спецтехноекспорта. Також 26 лютого САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого розкрадання майна посадовими особами "Укроборонпром".