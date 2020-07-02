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02 липня 2020, четвер, 16:53 8
Суспільство 2020-07-02T19:00:03+03:00
Українські Новини
У вагоні поїзда "Апостолове - Херсон" пішов дощ під час руху

У вагоні поїзда "Апостолове - Херсон" пішов дощ під час руху

Ольга Фандорина
Потяг, поїзд, Апостолове-Херсон

В мережу потрапило відео з одного з вагонів Укрзалізниці, на якому видно, що пасажири буквально приймали душ під час поїздки через сильний поток води прямо зі стелі поїзда.

Інцидент стався 30 червня в поїзді маршруту Апостолове - Херсон, пасажири їхали на море.

Поїзд Апостолове (Запорізька область) - Херсон їде майже 4:00. Вартість одного квитка - від 170 грн.

Житель Херсона Михайло Ігнатенко виклав ролик, на якому видно, що вода у вагоні зі стелі не просто капала, а лилася згори. Користувачі встигли зіронізувати з приводу сервісу "Укрзалізниці".

  • "Заодно і душ прийняти!".
  • "Європоїзд. Зі встроєним душем".
  • "Більшість без масок і рукавичок, і невідомо, чи обробили руки 60% спиртовим антисептиком".
  • "Це гіперлуп, про який так говорив Омелян".
  • "А що потрібно робити в такому випадку, щоб зафіксувати документально це неподобство і вимагати компенсацію за завдану шкоду і моральний та фізичний? На мій погляд, це не смішно".
  • "Ціни зростають, міністр отримує мільйони, вагони ще совдепівські, яким вже років та років, за 30 років ні хріна не побудували, тільки розтягли... Позорище".
  • "Агонь, я так в київській маршрутці їхала з парасолькою".

Нагадаємо, що раніше відзначився поїзд в Бердянськ - пасажири "еко-поїзда Запоріжжя-Бердянськ" збирали у вагоні гриби.

Крім того, в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.

Раніше бориспільський експрес, який зламався, довелося штовхати руками на ремонт.

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