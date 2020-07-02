У вагоні поїзда "Апостолове - Херсон" пішов дощ під час руху

В мережу потрапило відео з одного з вагонів Укрзалізниці, на якому видно, що пасажири буквально приймали душ під час поїздки через сильний поток води прямо зі стелі поїзда.

Інцидент стався 30 червня в поїзді маршруту Апостолове - Херсон, пасажири їхали на море.

Поїзд Апостолове (Запорізька область) - Херсон їде майже 4:00. Вартість одного квитка - від 170 грн.

Житель Херсона Михайло Ігнатенко виклав ролик, на якому видно, що вода у вагоні зі стелі не просто капала, а лилася згори. Користувачі встигли зіронізувати з приводу сервісу "Укрзалізниці".

"Заодно і душ прийняти!".

"Європоїзд. Зі встроєним душем".

"Більшість без масок і рукавичок, і невідомо, чи обробили руки 60% спиртовим антисептиком".

"Це гіперлуп, про який так говорив Омелян".

"А що потрібно робити в такому випадку, щоб зафіксувати документально це неподобство і вимагати компенсацію за завдану шкоду і моральний та фізичний? На мій погляд, це не смішно".

"Ціни зростають, міністр отримує мільйони, вагони ще совдепівські, яким вже років та років, за 30 років ні хріна не побудували, тільки розтягли... Позорище".

"Агонь, я так в київській маршрутці їхала з парасолькою".

Нагадаємо, що раніше відзначився поїзд в Бердянськ - пасажири "еко-поїзда Запоріжжя-Бердянськ" збирали у вагоні гриби.

Крім того, в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.

Раніше бориспільський експрес, який зламався, довелося штовхати руками на ремонт.