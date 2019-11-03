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03 листопада 2019, неділя, 15:54 11
Суспільство 2019-11-03T17:01:17+02:00
Українські Новини
Фото дня: Пасажири "еко-поїзда Запоріжжя-Бердянськ" збирають у вагоні гриби

Фото дня: Пасажири "еко-поїзда Запоріжжя-Бердянськ" збирають у вагоні гриби

Фото дня, Укрзалізниця, Потяг
Гриби в поїзді. Фото: facebook.com/checherynda
Гриби в поїзді. Фото: facebook.com/checherynda

Пасажирів потягу "Запоріжжя-Бердянськ" вразив новий сервіс від "Укрзалізниці" -прямо у вагоні з-під рами вікна виросли гриби. Відповідні фото в соцмережах опублікував Руслан Камишенко, який їхав у цьому потязі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Tanusha Laguta, передає Єгор Чечерінда.

Досить велика "сім'я" грибів росла біля столу. Що думає з приводу грибного сезону у своїх потягах керівництво залізничного монополіста, поки залишається невідомим.

В коментарях до посту користувачі соцмережі називають такий вид транспорту "экопоездом".

А ми тим часом нагадаємо також про скотовоз від "Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.

"Укрзалізниця" радує своїх пасажирів вже не вперше: раніше зламався бориспільський експрес довелося штовхати руками на ремонт.

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