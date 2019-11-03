Пасажирів потягу "Запоріжжя-Бердянськ" вразив новий сервіс від "Укрзалізниці" -прямо у вагоні з-під рами вікна виросли гриби. Відповідні фото в соцмережах опублікував Руслан Камишенко, який їхав у цьому потязі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Tanusha Laguta, передає Єгор Чечерінда.

Досить велика "сім'я" грибів росла біля столу. Що думає з приводу грибного сезону у своїх потягах керівництво залізничного монополіста, поки залишається невідомим.

В коментарях до посту користувачі соцмережі називають такий вид транспорту "экопоездом".

А ми тим часом нагадаємо також про скотовоз від "Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.

"Укрзалізниця" радує своїх пасажирів вже не вперше: раніше зламався бориспільський експрес довелося штовхати руками на ремонт.