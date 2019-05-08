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08 травня 2019, середа, 10:25 24
Суспільство 2019-05-08T13:30:04+03:00
Українські Новини
"Скотовоз від Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси

"Скотовоз від Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси

"Курортний поїзд" від "Укрзалізниці". Фото: Катерина Золотарьова

В соцмережах обурилися станом "нового" поїзди "Укрзалізниці", який був запущений до початку курортного сезону з Волині в Одесу. Користувач Facebook Катерина Золотарьова назвала цей поїзд "скотовозом", і десятки людей в коментарях підтвердили, що стан пасажирського складу далеко від ідеального.

"Єдиний поїзд, що ходить з Волині в Одесу. На ньому возять дітей в табори та санаторії. Багато дітей, сотні. І ось в якому вигляді. Ці фотографії робила моя мама позавчора. Каже, що минулого разу (місяць тому) брала купе (в цей раз не встигла) - воно точно таке ж, тільки туалет трохи краще", - пише вона і публікує відповідні фото поїзда.

Також вона зазначає, що крім дряхлості і старості, всередині поїзда неймовірно брудно.

"Там ще й вікна якимось засобом затоновані типу клею ПВА, це щоб народ по повній відчував себе як на нарах, а не в поїзді, і не дивився в вікно? Або навіщо?)" - додала вона.

У соцмережах обговорюють курортний потяг від У соцмережах обговорюють курортний потяг від "Укрзалізниці" до Одеси Фото: Катерина Золотарьова 

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" радує своїх пасажирів вже не вперше: раніше зламався бориспільський експрес і його довелося штовхати руками на ремонт.

А тим часом, 21 лютого 2018 року Мінінфраструктури України анонсував проект створення надшвидкісний транспортної мережі Hyperloop в Україні.

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