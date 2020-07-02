Партія Шарія обігнала в рейтингу партії Ляшка, Вакарчука, Тягнибока і Гройсмана

Соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що рейтинг довіри до Партії Шарія вище рейтингів Радикальної партії Олега Ляшка, партії "Голос", Всеукраїнського об'єднання "Свобода" та партії "Українська стратегія".

Про це свідчать результати опитування, що був проведений протягом 24-28 червня 2020 року.

А саме, Партію Шарія підтримують 3,7% респондентів, хто має намір голосувати та визначився з вибором, Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 3,5% опитаних, партію "Голос" - 3%, ВО "Свобода" - 2,5% та партію "Українська стратегія" - 2,2%.

Уточнимо, парламентський рейтинг популярності очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором. За партію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 15,3%, "Європейська солідарність" - 13,6%, "Батьківщина" - 10,7%, "Сила і честь" - 3,7%.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом населеного пункту.

Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face).

Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за результатами опитування рейтинг "Слуги народу" падає, а рейтинги ОПЗЖ та "Євросолідарності" - зростають.

Як повідомляли Українські Новини, вже 4-е за рахунком соцопитування показує падіння рейтингу Президента України Володимира Зеленського.

34,6% респондентів проголосували б на виборах глави держави за Зеленського, хоча нещодавно йому довіряв кожен 2-й українець, 11,4% - за колишнього Президента Петра Порошенка , а 11,2% - за співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка.