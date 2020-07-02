Угорщина не відкриє кордони для третіх країн. Потрапити в країну зможуть тільки громадяни Сербії

В той час, як Євросоюз дозволив перетинати зовнішній кордон 14 країнам, Угорщина не збирається дозволяти в'їзд громадянам третіх країн, окрім Сербії, де проживає велика кількість угорців. Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Угорщина не буде виконувати рекомендації Європейського Союзу про включення країн, що не входять в ЄС, в списку "безпечних" з точки зору подорожей, за винятком Сербії.

"Поки ми не можемо підтримати прохання ЄС... тому що це суперечило б інтересам охорони здоров'я угорського народу", - сказав Орбан.

Виняток буде зроблено тільки для жителів Сербії.

Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої угорської етнічної меншини.

Італія раніше також заявила про відмову від виконання рішення ЄС. Вона збереже карантин для всіх країн, які не входять в Шенгенську зону.

Для людей, які через Угорщину направляються в інші країни транзитом, Угорщина відновить "гуманітарний коридор", який був створений на піку першої хвилі пандемії в Європі, сказав Орбан.

"Будь-хто, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей (коридор). Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль", - сказав Орбан

Як повідомляли Українські Новини, Польща відновила авіасполучення з низкою країн, в тому числі й Україною, з 1 липня. Авіакомпанія Wizz Air виконала рейси з Києва до 3 польських міст.