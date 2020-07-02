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02 липня 2020, четвер, 10:50 7
ЗМІ 2020-07-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Організатори весіль та атракціонів, сценарист і безробітна, – Томіленко розповів хто підтримав закон "про меді

Організатори весіль та атракціонів, сценарист і безробітна, – Томіленко розповів хто підтримав закон "про медіа"

Елизавета Кесельман
НСЖУ, Сергій Томіленко, Закон про медіа
Томіленко Сергій Фото: Facebook
Томіленко Сергій Фото: Facebook

Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко прокоментував народних депутатів, які підтримали скандальний законопроєкт "Про медіа", попри протести журналістів. Серед 8, яких він назвав,є організатори весіль та атракціонів, вчителька молодших класів і безробітна. Про це Томіленко написав на своїй сторінці в Facebook.

""Профільний" парламентський комітет має демонструвати повагу до медіагалузі, займатися захистом інформаційного простору і підтримкою українських медіа", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

При цьому Томіленко зазначає, що інформаційна політика "Слуг народу" зводиться до посилення медіарегулювання і ревізії законів про права журналістів і ЗМІ.

НСЖУ пояснюють байдуже ставлення до свободи слова і прав журналістів більшості нардепів, які підтримали "доопрацьований" проєкт Закону "Про ЗМІ", тим, що їх досвід до обрання в парламент був мало причетний до діяльності професійних ЗМІ.

Зокрема, "за" на Комітеті гуманітарної та інформаційної політики голосували (діяльність до обрання):

  • Організатор свят (весіль, хрестин, корпоративів..) та учасник "Ліги сміху" (Андрій Боблях, мажоритарник з Полтави);
  • Підприємець, який займається атракціонами, та має мотузкові парки у Києві (Дмитро Нальотов, мажоритарник з Полтави);
  • Сценарист "Квартал 95"(Олександр Кабанов);
  • Сценарист та засновник кінокомпанії "Прайм Сторі Пікчерз" (Павло Сушко);
  • Учителька молодших класів та директор табору відпочинку КП "Шляхрембуд" (Тетяна Рябуха, мажоритарниця з Сум);
  • Безробітна громадська активістка та блогерка (Єлизавета Богуцька).
  • Також "ЗА" проголосувало керівництво Комітету, яке має великий досвід роботи зі ЗМІ, Голова Комітету Микита Потураєв і заступник Голови Євгенія Кравчук.

Зазначається, що на засіданні гуманітарної Комітету 1 липня "ПРОТИ" законопроєкту "ПРО ЗМІ" проголосували представники "Батьківщини" (Олександр Абдуллін), "За майбутнє" (Ірина Констанкевич) і "ОПЗЖ" (Юрій Павленко, Олександр Качний, Ренат Кузьмін) . Ще один представник фракції "Слуга народу" - Гео Лерос - утримався від підтримки резонансного законопроєкту, який широко критикується журналістами.

Як повідомляли Українські Новини, представники українських ЗМІ закликали Раду відхилити скандальний законопроєкт "Про медіа".

Також Томилено заявляв, що журналісти чекають від влади захисту, а не регулювання.

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