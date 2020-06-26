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26 червня 2020, пʼятниця, 19:57 11
ЗМІ 2020-06-27T10:45:04+03:00
Українські Новини
Журналісти чекають від влади захисту, а не регулювання, – Томиленко

Журналісти чекають від влади захисту, а не регулювання, – Томиленко

Петро Стуженко
НСЖУ, Сергій Томіленко, Закон про медіа, Закон про ЗМІ
Сергій Томіленко .Фото: Facebook
Сергій Томіленко .Фото: Facebook

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що українські журналісти очікують від чинної влади захисту і підтримки, але поки констатують прагнення державних органів лише регулювати та контролювати діяльність засобів масової інформації.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Українські журналісти чекають від влади захисту, реальної боротьби із фізичними нападами та підтримки в можливостях економічної незалежності ЗМІ. Натомість, очевидним пріоритетом народних депутатів та урядовців стало посилення регулювання медіа та журналістів. Ганьба диктаторським ініціативам екс-міністра Бородянського. Але і закон "Про медіа", який лобіюють у парламенті, - це про контроль, а не про підтримку.

Тисячі українських газет, інформагентств та сайтів хочуть регулювати через Нацраду з телебачення і радіомовлення. Саме ту Нацраду, чия діяльність за минулий рік визнана незадовільною Президентом Володимиром Зеленським та гуманітарним Комітетом парламенту. Тому для нас очевидно, що спочатку - довіра, політична незалежність та професійність. А потім - розширення повноважень. Економічна криза добиває українські ЗМІ! А у політиків є азарт не підтримувати українські медіа, а їх контролювати", - написав голова НСЖУ.

Нагадаємо, 3 березня Офіс представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра заявив, що законопроект "Про медіа", що передбачає обмеження журналістів, містить інструменти цензури.

31 січня Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Україні заявила, що законопроект про протидію дезінформації не відповідає міжнародним стандартам в галузі прав людини та закликала владу утриматися від встановлення обмежень для роботи засобів масової інформації.

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