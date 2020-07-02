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02 липня 2020, четвер, 10:52 14
Суспільство 2020-07-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
У Дністрі підіймається рівень води, трасу Одеса - Рені може затопити

У Дністрі підіймається рівень води, трасу Одеса - Рені може затопити

Ольга Фандорина
ДСНС України, Одеська траса, Аномальні зливи, міжнародна траса, Річка Дністер
Траса Одеса-Рені. Фото: tsn.ua
Траса Одеса-Рені. Фото: tsn.ua

Біля села Маяки в Біляївському районі Одеської області в річці Дністер очікується підйом рівня води сьогодні, 2 липня, у зв'язку з сильними дощами. Синоптики попереджають про можливе затоплення міста і села. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, зараз в річці Дністер рівень води в створі поста с. Маяки становить 147 см, проте через зливи очікується підвищення до 155 - 165 см над нулем. Внаслідок чого можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, а також городів і сільськогосподарських угідь в селі Яськи та місті Біляївка Одеської області.

Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов очікуються підвищення рівнів води на річках басейну Прип'яті на 0.1 - 0.5 м над рівнями. Можливе підтоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнівському районі і річки Вижівка у Старовижівському районі Волинської області.

Як повідомляли Українські Новини, після триденних вихідних на честь Дня Конституції під Одесою утворився кілометровий затор. Затор виник на дамбі "Хаджибей" через дорожні роботи. Вона розтягнулася від села Алтестове до кінця греблі.

Крім того, на одеських пляжах вода не відповідає нормам. Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.

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