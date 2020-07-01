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01 липня 2020, середа, 23:54 6
Силові структури 2020-07-02T08:30:04+03:00
Українські Новини
ЗСУ знищили систему відеоспостереження бойовиків на Донбасі

ЗСУ знищили систему відеоспостереження бойовиків на Донбасі

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, бойовики зазнали втрат, військові ООС

ЗСУ знищили переносну станцію наземної розвідки окупантів "Кредо-М1" всього тиждень назад, а бійці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Данила Галицького знищили ворожу дорогу систему відеоспостереження. 

Українські захисники 24-ї бригади опублікували відео, на якому видно, як влучним пострілом з ПТУР ліквідували систему відеоспостереження, що дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українських військових.

Крім того, бойовики користувалися системою при супроводі диверсійно-розвідувальних груп, які останнім часом активізувалися по всій Світлодарській дузі.

Відео опублікована на сторінці до 24-ї ОМБр в Facebook.

 

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 2 військових були поранені.

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