ЗСУ знищили систему відеоспостереження бойовиків на Донбасі

ЗСУ знищили переносну станцію наземної розвідки окупантів "Кредо-М1" всього тиждень назад, а бійці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Данила Галицького знищили ворожу дорогу систему відеоспостереження.

Українські захисники 24-ї бригади опублікували відео, на якому видно, як влучним пострілом з ПТУР ліквідували систему відеоспостереження, що дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українських військових.

Крім того, бойовики користувалися системою при супроводі диверсійно-розвідувальних груп, які останнім часом активізувалися по всій Світлодарській дузі.

Відео опублікована на сторінці до 24-ї ОМБр в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 2 військових були поранені.