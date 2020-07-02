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02 липня 2020, четвер, 06:00 5
Суспільство 2020-07-02T06:15:01+03:00
Українські Новини
Підвищення прожиткового мінімуму. Що зміниться при призначенні пенсій і соцвиплат

Підвищення прожиткового мінімуму. Що зміниться при призначенні пенсій і соцвиплат

Анна Рудык
Пенсії, підвищення пенсій, Мінімальна зарплата, Прожитковий мінімум
Гривні
Гривні

З 1 липня в Україніпрожитковий мінімум для працездатних осіб зріс на 95 гривень з 2102 до 2197 гривень, загалом прожитковий мінімум зріс на 91 гривню зі становлених з 1 січня 2027 гривень в місяць до 2118 гривень.

Про це йдеться в законі "Про Державний бюджет України на 2020 рік", передають Українські Новини.

Для осіб, які втратили працездатність, - на 74 гривні з 1638 до 1712 гривні.

Мінімальний розмір пенсії за віком і мінімальний розмір пенсійної виплати з 1 липня підвищиться згідно з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Максимальний розмір пенсійної виплати відповідає 10 прожитковим мінімумам і відповідно збільшиться на 740 гривень до 17 120 гривень.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 липня зріс на 80 гривень з 1779 до 1859 гривень, для дітей від 6 до 18 років - на 100 гривень з 2218 до 2318 гривень.

Від розміру прожиткового мінімуму залежить розмір соціальних виплат.

Відповідно до держбюджету-2020 рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25%; для дітей: з 1 липня – збільшується з 85% до 130%; для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму встановлено з 1 грудня.

При цьому розмір мінімальної зарплати в 2020 році встановлено у 4723 гривні на місяць (у погодинному розмірі 28,31 гривня).

Як повідомляли Українські Новини, за травень борги із зарплати зросли майже на 5%.

Також після пенсійної реформи, яка намічена на 2021 рік, українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї.

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