Офіс генпрокурора та омбудсмен Денісова підписали меморандум про співпрацю

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та Офіс генерального прокурора підписали меморандум про співпрацю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"У середу, 1 липня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підписали Меморандум про співпрацю. Документ розрахований на два роки і передбачає спільну роботу по запобіганню вчинення, виявлення та припинення порушень прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів, протидія тортурам...", - йдеться в ньому.

Венедіктова підкреслила, що найбільш вразливими до порушень прав людини є люди, які з різних причин опинилися в місцях утримання затриманих, попереднього ув'язнення, обмеження чи позбавлення волі.

Зокрема, з початку року розпочато понад 50 кримінальних проваджень за фактами перевищення влади або службових повноважень та жорстокого поводження з громадянами в місцях позбавлення волі.

Денісова зазначила, що за шість місяців 2020 року до неї надійшло понад 1,7 тис. повідомлень від громадян про порушення їх прав з боку органів правопорядку.

У цьому році проведено вже 400 моніторингових візитів в місцях несвободи.

"Ми фіксуємо в кожному візиті порушення прав людини. Це і тортури і приниження, це - ненадання медичної допомоги, це обмеження їх особистого простору. Тому дуже важливо, щоб ми через підписання Меморандуму робили системний аналіз порушень та з'ясували причини, з яких вони виникають", - сказала Денісова.

Згідно з повідомленням, координація між Офісом генпрокурора та омбудсменом буде здійснюватися шляхом обміну інформацією про порушення прав людини, напрацювання законодавчих ініціатив, реалізації узгоджених заходів і проєктів у сфері реформування пенітенціарної системи.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що направила звернення в Національну поліцію, міністрам охорони здоров'я та соціальної політики, щоб вони вивчили ситуацію із сурогатним материнством, тому що кількість дітей, народжених від сурогатних матерів, може збільшиться.

Омбудсмен Людмила Денісова вважає, що сурогатне материнство є проблемою, на яку потрібно негайно реагувати. А надання таких послуг іноземцям може порушувати права дітей.