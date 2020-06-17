Під час спеки вантажівкам заборонили заїжджати в міста вдень

Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати в населені пункти в денний час через підвищення температури повітря та ризик руйнування дорожнього покриття. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Укравтодору", поліції і місцевим органам влади доручено вжити заходів з обмеження руху вантажівок масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Заборона буде діяти при температурі повітря понад +28 на дорогах у населених пунктах з 08:00 до 20:00.

Також було доручено встановити на дорогах загального користування відповідні знаки та інформаційні щити, а також облаштувати майданчики тимчасового відстою вантажівок. При цьому з 20 червня і до кінця літа поліція і "Укртрансбезпека" повинні організувати роботу спільних мобільних груп для виявлення порушень.

Необхідно також встановити мобільні пункти габаритно-вагового контролю біля підприємств, на яких постійно здійснюється завантаження автомобілів для подальшого перевезення вантажів.

Як повідомляли Українські Новини, ще в кінці травня в Києві обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль.

Раніше повідомлялося,що за 10 днів водії заплатили штрафів за перевищення швидкості на 1,4 млн гривень.