У Польщі розбився вертоліт. Є загиблі

30 червня в Польщі розбився двомісний надлегкий вертоліт, загинули дві особи. Зазначається, що авіатранспорт швидко впав на землю з невідомих причин. Про це повідомляє видання Onet.

Наголошується, що вертоліт розбився у вівторок ввечері, 30 червня, поблизу польського міста Стшегом в Нижній Сілезії.

За словами районної пожежної охорони в Swidnica, вертоліт розбився недалеко від національної дороги № 5 в Стшегомі в Свидницькому районі.

"Це був двомісний надлегкий вертоліт. З невідомих причин він досить швидко упав на землю. В результаті події загинули двоє чоловіків середнього віку", - повідомили в охороні.

На місце події були направлені сім співробітників пожежної охорони.

"Пожежі не сталося, однак нам довелося убезпечити територію через те, що стався досить великий витік палива з вертольота", - заявив один зі свідків Павло Шидловський.

Він підкреслив, що причини аварії поки невідомі.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі розбився легкомоторний літак: одразу після зльоту авіатранспорт впав на гіпермаркет, одна людина загинула.

Крім того, подібний легкомоторний літак розбився в Мексиці, в результаті чого загинули усі пасажири. Причини падіння невідомі, а технічний стан літака перевірятиметься спеціальною комісією.