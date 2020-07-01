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01 липня 2020, середа, 12:02 10
Верховна Рада і партії 2020-07-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
Депутати пропонують звільнити від ПДВ учасників АТО та осіб з інвалідністю при імпорті авто

Депутати пропонують звільнити від ПДВ учасників АТО та осіб з інвалідністю при імпорті авто

Анна Рудык
Імпортні вживані автомобілі, народні депутати, ПДВ, Учасники АТО, законопроєкт
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

45 депутатів пропонують Верховній Раді звільнити від ПДВ з 2021 року учасників бойових дій та осіб з інвалідністю при імпорті автомобілів.

Про це сказано в пояснювальній записці до законопроєкту № 3704, зареєстрованому 19 червня, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується внести зміни до Податкового кодексу щодо звільнення з 1 січня 2021 року від сплати ПДВ операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування (автобуси, легкові автомобілі, вантажні до 3,5 тонни і причепи до них) в кількості не більше одного учасниками бойових дій, особами з інвалідністю.

При цьому наголошується, що ці податкові преференції не поширюються на транспортні засоби, якщо загальна сума належних до сплати митних платежів за одиницю становить понад 43 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на відповідний рік (тобто близько 200 тис. гривень станом на 2020 рік), а також ці транспортні засоби не ввозяться з території країни агресора.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив одноразову допомогу сім'ям 10 загиблих в АТО і 26 військовим, що отримали інвалідність.

Раніше повідомлялося, що у 2020 соцвиплати зростуть.

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