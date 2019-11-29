В ООН підрахували, скільки людей загинуло за п'ять років війни на Донбасі

За п'ять років військового конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 осіб. Такі дані надало "DW" Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). З них - 3345 цивільних осіб, включаючи 298 пасажирів, які загинули при аварії літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014. В поточному році (дані до 31 жовтня) кількість загиблих серед цивільних осіб становила 25 людей, ще 130 отримали поранення. Це - найнижчі втрати серед цивільних за всі роки конфлікту, повідомляють у УВКПЛ ООН. Більше мирних жителів на Донбасі постраждали в 2014 році - 2082 загинули і понад 4000 отримали поранення. В УВКПЛ ООН підрахували і втрати військових на Сході України. За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 на Донбасі загинули близько 4100 військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) та близько 5650 членів збройних формувань сепаратистів.У це число входять як загиблі безпосередньо в результаті бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю і вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН. Як повідомляли Українські Новини, за минулий рік на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 22 тисячі обстрілів і смерть 43 цивільних осіб. Тим часом, Зеленський на "нормандської зустрічі" не збирається йти на поступки Путіну.