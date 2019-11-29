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29 листопада 2019, пʼятниця, 19:00 19 Інфографіка
Силові структури 2019-11-29T20:45:02+02:00
Українські Новини
В ООН підрахували, скільки людей загинуло за п'ять років війни на Донбасі

В ООН підрахували, скільки людей загинуло за п'ять років війни на Донбасі

Збройний конфлікт, УВКПЛ ООН, Загиблі, Донбас
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

За п'ять років військового конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 осіб. Такі дані надало "DW" Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

З них - 3345 цивільних осіб, включаючи 298 пасажирів, які загинули при аварії літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014.

В поточному році (дані до 31 жовтня) кількість загиблих серед цивільних осіб становила 25 людей, ще 130 отримали поранення. Це - найнижчі втрати серед цивільних за всі роки конфлікту, повідомляють у УВКПЛ ООН. Більше мирних жителів на Донбасі постраждали в 2014 році - 2082 загинули і понад 4000 отримали поранення.

В УВКПЛ ООН підрахували і втрати військових на Сході України. За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 на Донбасі загинули близько 4100 військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) та близько 5650 членів збройних формувань сепаратистів.


У це число входять як загиблі безпосередньо в результаті бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю і вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.

Як повідомляли Українські Новини, за минулий рік на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 22 тисячі обстрілів і смерть 43 цивільних осіб.

Тим часом, Зеленський на "нормандської зустрічі" не збирається йти на поступки Путіну.

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