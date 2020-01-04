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04 січня 2020, субота, 22:55 19
Політика 2020-01-05T01:15:02+02:00
Українські Новини
Соцвиплати в 2020 зростуть: скільки отримають безробітні, малозабезпечені та сироти

Соцвиплати в 2020 зростуть: скільки отримають безробітні, малозабезпечені та сироти

Надежда Комендантова
Соцвиплати, Підвищення соцвиплат
Гроші. Фото: agronews.ua
Гроші. Фото: agronews.ua

У цьому році в Україні зростуть соціальні виплати малозахищеним верствам населення і безробітним, що пов'язано з збільшенням прожиткового мінімуму в країні.

Як пише "Сьогодні", це торкнеться як допомоги по безробіттю, так і допомоги малозабезпеченим, сиротам і дітям-інвалідам.

Зокрема, з 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 8408 грн (4 прожиткових мінімуму для працездатних осіб), що на 380 грн більше, ніж у 2019-м. В грудні цей показник хочуть довести до 9080 грн (на 672 грн більше).

Також збільшиться і допомогу малозабезпеченим людям працездатного віку – з 21% до 25% від прожиткового мінімуму (з другого півріччя). Крім того, держава планує зробити акцент не на матеріальну підтримку, а на працевлаштування.

А от одним із пріоритетів українського уряду буде допомога дітям. Максимальні виплати на дітей з малозабезпечених сімей зросте з 85 до 130% прожиткового мінімуму, сиріт та дітей без опіки – з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму, а дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткового мінімуму.

Крім того, на 40%, або на 671 грн, збільшаться надбавки за догляд за самотніми пенсіонерами старше 80 років. Середній розмір таких виплат становитиме близько 3200 грн.

Нагадаємо, пенсії, зарплати і соцвиплати зросли, а газ подешевшав: що змінилося в Україні з Нового року.

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