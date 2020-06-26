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26 червня 2020, пʼятниця, 11:43 5
Суспільство 2020-06-26T12:00:01+03:00
Українські Новини
Скандал з IKEA: на Закарпатті можуть звільнити понад 300 працівників через звинувачення у незаконній вирубці л

Скандал з IKEA: на Закарпатті можуть звільнити понад 300 працівників через звинувачення у незаконній вирубці лісів

Елизавета Кесельман
IKEA, Закарпаття, Вирубка лісів
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Після звинувачень шведської компанії IKEA у використанні виготовленні незаконно зрубаної деревини в карпатських лісах, компанія може розірвати контракт на поставку деревини із Закарпаття. Якщо це станеться, то український постачальник припинить роботу і звільнить 350 працівників. Про це інтерв'ю ВВС News Україна розповіла керівник компанії-постачальника "ВГСМ" Ірина Мацепура.

З слів Мацепури, IKEA може розірвати контракт з українським постачальником.

"Вони складають 90% наших продажів. Без них ми просто закриваємося, всіх подякуємо і звільнимо", — заявила Мацепура.

З слів керівника, компанія нараховує 350 працівників і є найбільшим роботодавцем в районі. Через скорочення обсягів вирубки лісів в останні роки компанія скоротила обсяги виробництва і вже звільнила 150 співробітників.

Ірина Мацепура також заперечує більшість звинувачень, які озвучили розслідувачі британської неурядової організації Earthsight.

Через це розслідування, як повідомило агентство Reuters, IKEA перегляне свою мережу поставок деревини з України.

"Для IKEA неприйнятно використання нелегально зрубаної деревини у своїй продукції", — сказано в заяві, отриманої Reuters.

IKEA нагадала, що деревина з України становить лише 1% сировини компанії.

Водночас Ірина Мацепура зазначає, що її компанія має всі необхідні дозволи та нелегальної рубки не веде.

"Незаконна вирубка — це та, яка ведеться без належних документів і лісорубного квитка. Британські розслідувані не оскаржують, що документи у нас є. Вони наполягають, що деякі рубки не варто призначати", — говорить вона.

"На нашу думку, звіт (британських розслідувачів. - Ред.) підготовлений дуже поверхнево і з масою законодавчих, фактичних і логічних помилок", — додала вона.

Тим не менш, керівник "ВГСМ" визнає певні проблеми з вирубками лісу в "сезон тиші" — час розмноження тварин з 1 квітня по 15 червня.

Закон забороняє робити "санітарні вирубки" в цей час, але, з слів пані Мацепури, існують законодавчі колізії, завдяки яким такі вирубки вони все ж таки проводили.

При цьому в компанії наполягають, що із заявлених розслідувачів 109 санітарних вирубок вони провели тільки 55.

"Вирубки в "сезон тиші" не роблять заготовлену деревину незаконною в розумінні українського законодавства", — резюмувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, компанія з виробництва меблів IKEA потрапила в скандал після того, як британська організація Earthsight після своїх досліджень звинуватила корпорацію в незаконному вирубуванні лісів.

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