Скандал з IKEA: на Закарпатті можуть звільнити понад 300 працівників через звинувачення у незаконній вирубці лісів

Після звинувачень шведської компанії IKEA у використанні виготовленні незаконно зрубаної деревини в карпатських лісах, компанія може розірвати контракт на поставку деревини із Закарпаття. Якщо це станеться, то український постачальник припинить роботу і звільнить 350 працівників. Про це інтерв'ю ВВС News Україна розповіла керівник компанії-постачальника "ВГСМ" Ірина Мацепура. З слів Мацепури, IKEA може розірвати контракт з українським постачальником. "Вони складають 90% наших продажів. Без них ми просто закриваємося, всіх подякуємо і звільнимо", — заявила Мацепура. З слів керівника, компанія нараховує 350 працівників і є найбільшим роботодавцем в районі. Через скорочення обсягів вирубки лісів в останні роки компанія скоротила обсяги виробництва і вже звільнила 150 співробітників. Ірина Мацепура також заперечує більшість звинувачень, які озвучили розслідувачі британської неурядової організації Earthsight. Через це розслідування, як повідомило агентство Reuters, IKEA перегляне свою мережу поставок деревини з України. "Для IKEA неприйнятно використання нелегально зрубаної деревини у своїй продукції", — сказано в заяві, отриманої Reuters. IKEA нагадала, що деревина з України становить лише 1% сировини компанії. Водночас Ірина Мацепура зазначає, що її компанія має всі необхідні дозволи та нелегальної рубки не веде. "Незаконна вирубка — це та, яка ведеться без належних документів і лісорубного квитка. Британські розслідувані не оскаржують, що документи у нас є. Вони наполягають, що деякі рубки не варто призначати", — говорить вона. "На нашу думку, звіт (британських розслідувачів. - Ред.) підготовлений дуже поверхнево і з масою законодавчих, фактичних і логічних помилок", — додала вона. Тим не менш, керівник "ВГСМ" визнає певні проблеми з вирубками лісу в "сезон тиші" — час розмноження тварин з 1 квітня по 15 червня. Закон забороняє робити "санітарні вирубки" в цей час, але, з слів пані Мацепури, існують законодавчі колізії, завдяки яким такі вирубки вони все ж таки проводили. При цьому в компанії наполягають, що із заявлених розслідувачів 109 санітарних вирубок вони провели тільки 55. "Вирубки в "сезон тиші" не роблять заготовлену деревину незаконною в розумінні українського законодавства", — резюмувала вона. Як повідомляли Українські Новини, компанія з виробництва меблів IKEA потрапила в скандал після того, як британська організація Earthsight після своїх досліджень звинуватила корпорацію в незаконному вирубуванні лісів.