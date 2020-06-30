Грози, град і шквали накриють частину України в середу. Прогноз погоди на 1 липня

1 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Сумській області невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Дніпропетровській області вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; вночі в Полтавській області невеликий дощ, у Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки в Харківській області невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Одеській і Миколаївській областях місцями невеликий дощ, в Херсонській області вночі місцями невеликий дощ, вдень і в Запорізькій області короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+34 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, вітер західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +29...+31 градус.

30 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

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