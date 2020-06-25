Ексрадник Трампа Болтон розповів, як Президент США затягував з виділенням військової допомоги Україні

У своїх мемуарах колишній радник з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон розповів, як Трамп затягував з виділенням Україні військової допомоги. Крім того, він зазначив, що президент США обурювався, що ситуація з Україною заважає йому домовитися з Росією.

Про це Джон Болтонс пише у своїх мемуарах, повідомляють Українські Новини.

За словами Болтона, він з держсекретарем Майком Помпео, міністром оборони Марком Есперо в загальній складності близько 8-10 разів намагалися переконати Трампа схвалити виділення військової допомоги Україні.

Фрагмент з книги Джона Болтона

Це було важливо зробити до завершення фіскального року 30 вересня.

Але Трамп пов'язував отримання допомоги з розслідуванням стосовно серверів Демпартії і українських справ ексвіцепрезидента і майбутнього кандидата в Президенти від Демпартії Джо Байдена.

"20 серпня я знову перевірив ставлення Трампа щодо допомоги Україні і він сказав, що не збирається відправляти її, поки не будуть віддані всі матеріали "російського" розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом. Це могло тривати роками і це не звучало, як обіцянка, що військова допомога може бути продовжена", - зазначає Болтон.

Скріншоти з мемуарів Джона Болтона

Ще один приклад, який він описує, стався 30 серпня, коли знаходиться у Варшаві Болтон за відеоконференції брав участь у засіданні Ситуаційної кімнати по ситуації в Афганістані.

Коли зустріч завершилася, Болтон крикнув в екран: "Почекайте, а що щодо України?"

Трамп відповів, що за цю допомогу має заплатити НАТО.

"Мені нас..ать на НАТО. Я готовий сказати, якщо ви не заплатите, ми не будемо захищати їх", - сказав Трамп.

Болтон зазначає, що ці слова свідчать про недостатнє розумінням Трампом ситуації і механізмів допомоги і підкреслює, що "в цьому не було нічого нового".

Скріншот з книги Джона Болтона

Трамп також обурився, що ситуація з Україною заважає йому домовитися з Росією.

"Україна – це стіна між нами і Росією", - сказав він, маючи на увазі, я думаю, бар'єр, який заважає зближенню відносин Москви і Вашингтона", - пише Болтон.

Він також описує, що у Варшаві крім зустрічі Володимира Зеленського з віцепрезидентом Майком Пенсом відбулася зустріч посла США в ЄС Гордона Сондленда і радника Андрія Зеленського Єрмака, які обговорювали "справи Джуліані".

Після повернення в Вашингтон Пенс позитивно охарактеризував зустріч із Зеленським і рекомендував Трампу схвалити допомогу.

Трамп зробив це вже до вересня після того, як пройшов обмін утримуваними особами між Росією і Україною і були звільнені захоплені в Керченській протоці моряки.

Як повідомляли Українські Новини, величезний скандал пов'язаний з телефонною розмовою Зеленського і Трампа, який став причиною початку процедури імпічменту останнього, розпочався через інформацію, що Трамп в обмін на співпрацю Україна-США проведення розслідувань у справі сина Джо Байдена в Україні.

Згідно зі стенограмою розмови, Трамп просив Зеленського провести розслідування щодо Байдена, але прямо в розмові не прив'язував це до отримання військової допомоги.