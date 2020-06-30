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30 червня 2020, вівторок, 10:30 7
Верховна Рада і партії 2020-06-30T12:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне легалізацію грального бізнесу в 2-му читанні. Порядок денний парламенту

Сьогодні Рада розгляне легалізацію грального бізнесу в 2-му читанні. Порядок денний парламенту

Анна Рудык
Верховна Рада, Освіта, Порядок денний, легалізація грального бізнесу
Верховна Рада
Верховна Рада

У вівторок, 30 червня, Верховна Рада розгляне законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим питанням зазначений проєкт постанови №2835-18 про зміни до порядку денного 3-ї сесії Ради.

Далі вказано низку законопроєктів для включення до порядку денного і скорочення термінів подачі альтернативних: №3734 про особливості вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб, № 3707 про запровадження електронної форми виконавчого документа, № 3708 про зміни в державний бюджет на 2020 рік в частині строку дії обмежень при нарахуванні заробітної плати, № 3719 про зміни в закон про повну загальну середню освіту в частині розширення можливостей для трансформації освітньої мережі, № 3720 про зміни до Регламенту Ради в частині удосконалення електронної форми документообігу в парламенті.

Далі у другому читанні парламентарі розглянуть легалізацію грального бізнесу.

В порядку також зазначено проєкт закону № 3648 безпеки та якості донорської крові і компонентів крові для включення до порядку денного та прийняття рішення.

У вівторок Рада також має намір розглянути законопроєкт №3012-2 про розпаювання земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств у повторному першому читанні.

А в другому читанні зазначений законопроєкт № 1220 про зміни в закон "Про нотаріат" в частині усунення законодавчих колізій та прогалин.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Ради за час карантину зріс, але залишається негативним.

Тим часом депутати пропонують ввести відпустка при народженні дитини для чоловіків.

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