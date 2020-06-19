підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 18:50 11
Верховна Рада і партії 2020-06-19T21:00:03+03:00
Українські Новини
Депутати пропонують ввести відпустку при народженні дитини для чоловіків

Депутати пропонують ввести відпустку при народженні дитини для чоловіків

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Догляд за дітьми, народні депутати, законопроєкт
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

88 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту ввести відпустку при народженні дитини для чоловіків.

Про це сказано в повідомленні на сайті Офісу Президента з посиланням на законопроєкт № 3695, зареєстрований в Раді 19 червня, передають Українські Новини.

На сайті парламенту текст документа наразі відсутній.

Однак згідно з повідомленням на сайті Офісу, законопроектом пропонується розширити можливості чоловіків у частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов'язками і вихованням дітей шляхом введення для чоловіків відпустки при народженні дитини.

При цьому законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю і закон про відпустки, закріпивши на законодавчому рівні право для чоловіків на встановлення скороченого робочого часу, в разі виховання дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також у разі наявності дітей віком до 14 років або дитини з інвалідністю.

Зазначається, що в чинному законодавстві це право передбачене тільки для жінок.

Також пропонується ввести можливість отримання чоловіком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини.

Крім цього, документом передбачаються рівні права батька і матері на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Зазначається, що в чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто тільки мати може делегувати право на відпустку батькові і обмежує батька, матір дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою - підприємцем, в праві скористатися відпусткою з догляду за дитиною, оскільки така жінка не перебуває в трудових відносинах і не має права на будь-який вид відпустки.

Як повідомляли Українські Новини, депутат розповів, що передбачає законопроєкт про зміну по батькові.

Більше новин про: Верховна Рада Догляд за дітьми народні депутати законопроєкт

Вакарчук вийшов з фракції "Голос"...
Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень...
Рада пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг с...
Кабмін виділив непрацюючим через карантин ФОПам 1,...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом 21:01
Сильні дощі з градом та шквальний вітер. На вихідних Україну знову чекає негода 21:00
В Україні з'являться "розумні дороги". Що це означає 20:43
За порушення карантину склали адмінпротоколи на майже 13 тисяч осіб 20:41
ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021 20:33
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok