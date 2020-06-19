Депутати пропонують ввести відпустку при народженні дитини для чоловіків

88 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту ввести відпустку при народженні дитини для чоловіків.

Про це сказано в повідомленні на сайті Офісу Президента з посиланням на законопроєкт № 3695, зареєстрований в Раді 19 червня, передають Українські Новини.

На сайті парламенту текст документа наразі відсутній.

Однак згідно з повідомленням на сайті Офісу, законопроектом пропонується розширити можливості чоловіків у частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов'язками і вихованням дітей шляхом введення для чоловіків відпустки при народженні дитини.

При цьому законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю і закон про відпустки, закріпивши на законодавчому рівні право для чоловіків на встановлення скороченого робочого часу, в разі виховання дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також у разі наявності дітей віком до 14 років або дитини з інвалідністю.

Зазначається, що в чинному законодавстві це право передбачене тільки для жінок.

Також пропонується ввести можливість отримання чоловіком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини.

Крім цього, документом передбачаються рівні права батька і матері на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Зазначається, що в чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто тільки мати може делегувати право на відпустку батькові і обмежує батька, матір дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою - підприємцем, в праві скористатися відпусткою з догляду за дитиною, оскільки така жінка не перебуває в трудових відносинах і не має права на будь-який вид відпустки.

Як повідомляли Українські Новини, депутат розповів, що передбачає законопроєкт про зміну по батькові.