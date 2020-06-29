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29 червня 2020, понеділок, 17:41 7
Суспільство 2020-06-29T20:45:01+03:00
Українські Новини
"Меню тільки українською" бажає лише чверть українців, коли 67% допускає українсько-російську "двомовність", -

"Меню тільки українською" бажає лише чверть українців, коли 67% допускає українсько-російську "двомовність", - опитування КМІС

Ирина Николенко
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

40% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що меню в ресторанах, їдальнях, кафе повинне бути українською мовою, і російською мовами на всій території України.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

27% опитаних вважає, що меню обов'язково має бути українською мовою і додатково російською мовою, "де більшість населення цього бажає".

25% вважає, що меню повинно бути виключно українською мовою на всій території країни.

1% вважає, що меню повинно бути обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де цього бажає більшість.

Як повідомляли Українські Новини, 46,2% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг", спілкуються вдома українською мовою. Серед них, 32,9% респондентів спілкуються в родині тільки українською мовою, 13,3% – переважно українською.

Майже половина українців упевнена, що українська мова у нашій країні є історичним надбанням, яку варто розвивати. Вважають його загрозою незалежності майже у 2 рази менше опитаних.

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