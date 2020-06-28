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28 червня 2020, неділя, 16:27 6
Суспільство 2020-06-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
Дитячі табори в Україні відкриються не раніше серпня, - МОЗ

Дитячі табори в Україні відкриються не раніше серпня, - МОЗ

Надежда Комендантова
МОЗ, Максим Степанов, дитячі табори

Дитячі оздоровчі установи в Україні не будуть відкриті з 1 липня, як планувалося раніше, через сплеск захворюваності на коронавірус в країні.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в неділю, 28 червня.

При цьому він звернув увагу на "кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість людей, які кожен день госпіталізуються, кількість людей, які вмирають".

"Тоді набагато легше зрозуміти, чому ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборам", — сказав Степанов.

За його словами, в таборах небезпека інфікування зростає, оскільки велика кількість дітей туди приїздять з різних регіонів, а потім знаходяться разом значний час.

Таким чином, Кабмін готовий прийняти рішення про відкриття дитячих таборів не раніше, ніж з 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, однак в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

Тим часом, Київ готовий відкрити 7 дитячих таборів з серпня в разі зняття карантинних обмежень, якщо захворюваність коронавірусом знизиться.

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