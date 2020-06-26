Суд у Швейцарії засудив колишнього депутата Мартиненка до 28 місяців в'язниці за відмивання грошей

У той час, як суд заарештував у Києві ексдепутата Микитася, у Швейцарії федеральний суд визнав колишнього українського депутата Миколу Мартиненка винним у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему "у складі злочинного угруповання".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" з посиланням на три своїх джерела.

Разом з Мартиненком суд визнав винним ще одного українця — Павла Скаленка, який разом з ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.

За словами швейцарських правоохоронців, схема відмивання коштів працювала так: Микола Мартиненко і Павло Скаленко відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість та активи у Швейцарії та інших країнах.

За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику – Павлові Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони називали Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Тому, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, відзначаючи в документах бенефіціарним власником активів самого Миколу Мартиненка. Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа в Швейцарії пов'язана з українською справою відносно колишнього народного депутата і його спільників, яку вели НАБУ і САП, і яка зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомляли Українські Новини, за словами пресслужби депутата, НАБУ намагався залякати адвоката Мартиненка Петра Бойка.

Крім того, адвокат Петро Бойко стверджував, що матеріали зі Швейцарії, які є основним доказом НАБУ, не містили інформації.