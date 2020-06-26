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26 червня 2020, пʼятниця, 13:10 5
Нерухомість 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Купівля нерухомості подорожчає, – Асоціація рієлторів

Купівля нерухомості подорожчає, – Асоціація рієлторів

Елизавета Кесельман
Нерухомість, рієлтори, законопроєкт, закон про нерухомість, купівля нерухомості
Договір. Фото: pixabay
Договір. Фото: pixabay

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України спрогнозувала як вплине прийняття законопроєкту № 3618 про регулювання рієлторської діяльності на кінцеві витрати при покупці нерухомості, відмітивши їх зростання та додаткове фінансове навантаження для власників нерухомості.

Про це Українським Новинам повідомив президент асоціації Юрій Піта.

"Так, призведе. Користування базами та реєстрами буде платним, тарифи за користування встановлює федерація (Національна федерація спеціалістів у сфері рієлторської діяльності). Які будуть тарифи, поки невідомо", - прокоментував він питання про вплив норм законопроєкту на кінцеві витрати при покупці нерухомості.

Законопроєкт передбачає введення обов'язкового платежу за користування реєстрами.

"По суті, це додаткове фінансове навантаження для власників нерухомості", - підкреслив Піта, зазначивши, що за законом такі платежі не є податками.

Асоціація рієлторів також заявляє про обмеження прав українців на розпорядження своєю власністю, яке міститься у положеннях законопроєкту.

Згідно з позицією асоціації, законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання із обов'язковим залученням фахівців цієї сфери, урахуванням громадської думки і подальшим проведенням громадських обговорень.

Як повідомляли Українські Новини, 32 депутати Верховної Ради пропонують передбачити, що договір на оренду або відчуження нерухомості не може бути укладений без внесення до Єдиної інформаційної бази даних у сфері рієлторської діяльності.

Також передбачено створення Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері рієлторської діяльності, в якому буде міститися інформація про суб'єктів господарювання.

Власникам реєстру та інформаційної бази пропонується зробити орган самоврядування рієлторів - Національну федерацію фахівців у сфері рієлторської діяльності - створення якого передбачено тим же законопроєктом.

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