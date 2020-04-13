Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг"

Мер Києва Віталій Кличко відреагував краще за інших представників влади на загрозу коронавірусу - так вважають 59% киян. Про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.

Згідно з результатами опитування "Рейтингу", 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавирусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. По 38% як отримали МОЗ та МВС. У медичних закладів Києва та прем'єр-міністра Шмигаля - відповідно, 35 і 26%.

Дії МОЗ як неефективні оцінили 42% опитаних - це найвищий негативний результат у даній категорії. По 35% отримали Президент та МВС. Прем’єр-міністр - 32%, медзаклади Києва - 29%. Найнижчий негативний результат у Кличка - 26%.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос") набирає у 4 рази менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47%-18%, Кличко-Притула - 48%-20%, Кличко-Пальчевський - 49%-19%.

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв’ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів