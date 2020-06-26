Польська авіакомпанія LOT літатиме в три українські міста

Польський авіаперевізник LOT оголосила про відновлення польотів у європейські країни. До кінця серпня авіакомпанія охопить майже 70 напрямків, в тому числі і три українських міста. Про це пише "Польське радіо".

Регулярні рейси LOT, відновлені в липні, включають також рейси до Великої Британії, Києва, Львова, Одеси, Белграда і Стамбула. Літаки PLL LOT будуть літати сім разів на тиждень з середини липня.

З 15 липня пасажири зможуть літати до Німеччини, Франції, Іспанії, Данії, Швейцарії, Хорватії, Словенії, Естонії і Латвії. Перевізник також планує запустити регулярні сполучення з Великою Британією.

LOT оголосила в загальному 130 нових літніх сполучень з Варшави та 9 регіональних портів. Раніше перевізник оголосив про відновлення 20 регулярних сполучень з 1 липня. З середини липня можна буде літати з варшавського аеропорту імені Шопена сім разів на тиждень у Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Мілан, Цюріх і Женеву.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ має намір відновити міжнародні рейси в 9 міст в липні і ще в 16 в серпні: список рейсів.