Омеляну обрали запобіжний захід і зобов'язали здати закордонний паспорт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, до якого раніше ДБР прийшло з обшуком до Омеляну, у вигляді особистого зобов'язання. Також ранішк Омелян заявив, що готовий заплатити штраф в разі визнання його винним у недекларуванні майна. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Запобіжний захід діє до 19 серпня. У разі його недотримання, він може бути посиленим. Постанова суду оскарженню не підлягає. Ексміністра інфраструктури підозрюють в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

За словами Омеляна, справу проти нього зроблено "на коліні".

"Експертиза в цій справі була зроблена за кілька днів. В той час, коли НАБУ каже, що складно зробити експертизу у справі проти Коломойського та інших, то в моєму випадку це було зроблено за кілька днів", - заявив він.

Раніше Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна у незаконному збагаченні.

Під час досудового розслідування встановлено, що він, працюючи виключно на державній службі, не міг заощадити достатньо коштів (включаючи зароблені витрати), щоб в 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за 1,4 млн гривень і при цьому зберігати готівкою 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Щоб уникнути декларування придбаного автомобіля і приховування дійсного стану доходів міністра реєстрацію транспортного засобу було здійснено на його рідного брата. Однак, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, користувався машиною від початку покупки обвинувачений і його дружина.