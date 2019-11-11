Омелян заплатить штраф, якщо суд визнає його винним у недекларуванні майна

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян готовий заплатити штраф у разі визнання його винним у недекларування майна.

Про це він повідомив Українським Новинам.

Омелян зазначив, що готовий заплатити штраф, якщо Вищий антикорупційний суд визнає його винним.

При цьому він переконаний, що виграє справу і вважає її бездоказовою.

Омелян звинувачується в декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу).

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна у незаконному збагаченні.

Під час досудового розслідування встановлено, що він, працюючи виключно на державний службі, не міг заощадити достатньо коштів (включаючи витрати), щоб в 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за 1,4 млн гривень і при цьому зберігати готівкою 90 тис. доларів і 25 тис. євро.

Щоб уникнути декларування придбаного автомобіля і приховувати дійсний стан доходів міністра реєстрацію транспортного засобу було здійснено на його рідного брата.

Проте, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, користувався машиною від початку покупки обвинувачений і його дружина.

Крім того, подаючи декларації за 2015-2016 роки, Омелян навмисне не задекларував право користування зазначеним автомобілем, витрати на його придбання, витрати на оренду будинку в передмісті Києва та право користування будинком і земельною ділянкою.

Детективами Національного антикорупційного бюро встановлено, що відомості у деклараціях за вказані роки відрізняються від достовірних більш ніж на 8 млн гривень.