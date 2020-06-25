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25 червня 2020, четвер, 21:25 6
Силові структури 2020-06-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
У чому звинувачують ексміністра інфраструктури Омеляна, якому заборонили виїзд за кордон

У чому звинувачують ексміністра інфраструктури Омеляна, якому заборонили виїзд за кордон

Валерия Драгомирова
НАБУ, Володимир Омелян, Незаконне збагачення, ДБР, Ексміністр інфраструктури
Володимир Омелян. Фото:
Володимир Омелян. Фото: "Українська правда"

Після того, як ДБР провело обшук у будинку Омеляна, а суд заборонив поліції  вилучати документи, у четвер, 25 червня, колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід. Його підозрюють у вчиненні незаконних дій, через які держбюджет недоотримав 30,5 мільйонів гривень. Це сталося після того, як Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів на 20%. Про це пише "Країна".У відношенні ексміністра Омеляна з листопада 2019 року розслідується кримінальне провадження детективами НАБУ за фактом порушень ч. 2. ст. 211 КК України (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону).

Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Сторона звинувачення висунула підозру за фактом порушення бюджетного законодавства - за незаконне видання наказу, який зменшує надходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Указом Омеляна приймався зменшений коефіцієнт 0,8% стосовно ставок всіх портових зборів (крім Маякового).

Досудове розслідування встановило, що 21 серпня 2017 року фахівці Мінінфраструктури запропонували зменшити всі ставки портових зборів на 20%. Мінфін був проти, але вже 11 січня 2018 року рішення затвердили на рівні Кабміну. У результаті надходження в держбюджет від портового адміністративного збору за фактом зменшилися на 30,4 млн грн.

Сторона звинувачення просила запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вона передбачає, що підслідний не повинен відлучатися із населеного пункту, в якому він живе, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Повинен повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон (за даними звинувачення в Омеляна 4 паспорти).

У суді прокурори заявили, що в ексміністра інфраструктури є можливість сховатися за кордоном і мати вплив на свідків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна у незаконному збагаченні.

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