Суд заборонив Нацполіції проводити виїмку документів у відомстві Омеляна

Деснянський районний суд Києва відмовив Нацполіції у дозволі провести виїмку документів у Міністерстві інфраструктури.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Слідчий Управління поліції подав до суду клопотання з проханням дати доступ до ряду документів, які містяться в Мінінфраструктури.

Поліція вважає, що є достатні підстави вважати, що у володінні Міністерства інфраструктури, яке розташоване по проспекту Перемоги, 14, знаходяться документи, що мають істотне значення для кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання слідчий послався на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу за фактом зловживання владою службовими особами при здійсненні закупівель веб-камер і ноутбуків в ході проведення виборів депутатів Верховної Ради в 2012 році.

Поліція хотіла провести виїмку оригіналу висновку Міністерства інфраструктури щодо результатів проведеного згідно з постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 2012 № 764 "Про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року", моніторингу ринку потенційних постачальників (виконавця товарів, робіт і послуг постачальником (виконавцем) відповідних товарів, робот і послуг визначено приватне акціонерне товариство "СІТРОНІКС").

При цьому, 3 липня суд відмовився давати такий дозвіл поліції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян нахамив Володимиру Зеленському.

Суд закрив справу про незаконне збагачення Омеляна.

Міністерство інфраструктури відмовилося від планів щодо обмеження терміну використання літаків в Україні до 20 років.