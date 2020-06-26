У Пенсійному фонді пояснили, кому вигідно переходити на інший вид пенсії

У той час, як влітку надбавку до пенсії близько 500 грн зможуть отримувати понад мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, перехід з одного виду пенсії на інший не завжди буває вигідним для самого пенсіонера.

Про це розповіла заступник директора пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна у відповідь на запитання пенсіонера з Луганської області під час чергової телефонної лінії, пише газета "Пенсійний кур'єр".

"Я маю II групу інвалідності, відповідно, отримую пенсію із інвалідності, але мені виповнилося 60 років. Напередодні ювілею звернувся в Пенсійний фонд, щоб перейти на пенсію за віком, але мені сказали, що таке переведення не збільшить суму пенсії. Скажіть, таке можливо?" - поцікавився чоловік.

Представниця ПФУ відповіла, що це можливо в тому випадку, якщо після отримання пенсії із інвалідності пенсіонер більше ніде не працював.

"Закон передбачає, що тільки якщо додається 24 місяці страхового стажу і заробітку, набутих після призначення пенсії із інвалідності, то пенсія за віком призначається (саме) з урахуванням середньої зарплати по країні за три попередні роки, що дає можливість збільшити розмір пенсії", - пояснила вона.

У цьому випадку переведення на пенсію за віком, дійсно, не збільшить її розмір.

"Можливо, Вам доцільно отримувати пенсію із інвалідності в сумі 90% пенсії за віком. У такому разі до Вашого наявного страхового стажу вже донарахували період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку, тоді як при обчисленні пенсії за віком період не враховується (враховується тільки фактичний страховий стаж)...

Раджу Вам звернутися в сервісну дільницю Пенсійного фонду і отримати розрахунок пенсії із інвалідності та пенсії за віком. У разі доцільності, написати заяву на переведення на пенсію за віком. Без заяви з одного виду пенсії на інший не переводять", - резюмувала Мастюгіна

Як повідомляли Українські Новини, українці отримають дві або три пенсії замість однієї.

Тим часом, Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії для людей, які досягли пенсійного віку.