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21 жовтня 2019, понеділок, 19:20 627
Кабмін 2019-10-21T20:24:18+03:00
Українські Новини
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук

Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук

Премьер-министр, сексуальні домагання, Олексій Гончарук, домагання
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Колишній депутат Ради Ігор Мосійчук заявив про сексуальні домагання прем'єр-міністра Олексія Гончарука до "сина його знайомого", який нещодавно влаштувався на роботу в апарат Гончарука.

Про це Мосійчук написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами екс-депутата, його знайомий влаштував свого молодшого сина, який нещодавно закінчив вищий навчальний заклад, на роботу в апарат Гончарука. На третій день служби хлопець розповів батькові про сексуальні домагання з боку прем'єра.

Мосійчук продублював діалог між батьком і сином:

- Я на роботу більше не піду;

- Чому?

- Не піду, ні за які гроші, ні в якому випадку!

- Та чому? Що трапилося?

- Я не піду, і не питай! (Ледь не заплакав)

- І що ж, зрештою, трапилося? Говори негайно, я ж твій батько і це я тебе на таку престижну і перспективну роботу влаштував.

- Тато, та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче переспективи.

- Та що там трапилося? Кажи?

- Він до мене чіплявся...

- Хто він?

- Хто? Хто? Прем'єр.

- І як чіплявся?

- Як? Як? Прямо чіплявся, домагався інтимних стосунків зі мною...

Мосійчук додав, що зараз вмовляє потерпілого та його батьків дати публічні свідчення.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу.

Також колишнього віце-президента США Байдена звинуватили в неналежній поведінці, а в українській армії розгорівся сексуальний скандал.

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