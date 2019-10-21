Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук

Колишній депутат Ради Ігор Мосійчук заявив про сексуальні домагання прем'єр-міністра Олексія Гончарука до "сина його знайомого", який нещодавно влаштувався на роботу в апарат Гончарука. Про це Мосійчук написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За словами екс-депутата, його знайомий влаштував свого молодшого сина, який нещодавно закінчив вищий навчальний заклад, на роботу в апарат Гончарука. На третій день служби хлопець розповів батькові про сексуальні домагання з боку прем'єра. Мосійчук продублював діалог між батьком і сином: - Я на роботу більше не піду; - Чому? - Не піду, ні за які гроші, ні в якому випадку! - Та чому? Що трапилося? - Я не піду, і не питай! (Ледь не заплакав) - І що ж, зрештою, трапилося? Говори негайно, я ж твій батько і це я тебе на таку престижну і перспективну роботу влаштував. - Тато, та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче переспективи. - Та що там трапилося? Кажи? - Він до мене чіплявся... - Хто він? - Хто? Хто? Прем'єр. - І як чіплявся? - Як? Як? Прямо чіплявся, домагався інтимних стосунків зі мною... Мосійчук додав, що зараз вмовляє потерпілого та його батьків дати публічні свідчення. Як повідомляли Українські Новини, Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу. Також колишнього віце-президента США Байдена звинуватили в неналежній поведінці, а в українській армії розгорівся сексуальний скандал.