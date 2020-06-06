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06 червня 2020, субота, 10:41 11
Медицина 2020-06-06T12:15:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, як планують проводити масове тестування на антитіла до коронавірусу

У МОЗ розповіли, як планують проводити масове тестування на антитіла до коронавірусу

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, тести на антитіла до коронавірусу, Антитіла до коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Після того, як в Україні було проведено першу тисячу тестів на антитіла до COVID-19, МОЗ планує проведення епідеміологічного дослідження з тестування українців на антитіла до коронавірусу. Про це заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі програми телеканалу "112 Україна".

Так, Ляшко повідомив, що МОЗ планує під час дослідження сформувати вибірку з кожної групи населення і запросити здати тест на антитіла до коронавірусу.

За його словами, зараз МОЗ завершує дизайн цього дослідження.

"Що це дасть? Буде ретроспективно, прозвон кожної групи, зробимо вибірку населення - будуть телефонувати і запрошувати здати тест. Здадуть тест на наявність антитіл в організмі людини. Після цього ми покажемо, це як соцопитування, тут буде щось схоже", - пояснив Ляшко.

Також Ляшко зазначив, що МОЗ нічого не приховує і готовий відверто показати ситуацію.

Також заступник міністра сказав, що смертність від коронавірусної хвороби зараз буде мізерна.

"Приведіть мені ще хоч один факт, коли весь світ почав реагувати миттєво на одну хворобу жорсткими карантинними заходами. Тому і смертність мізерна, тому що побачили загрозу і почали реагувати і реагувати почали всі країни. Зараз одиниці вибрали певну тактику безкарантинну, але населення, дивлячись, як відбувається в інших країнах, здавалося б Швеція не впровадила карантинних заходів, але ви не побачите там масових заходів, зборів, переповнених автобусів. Шведи зовсім інакше відпрацювали цей механізм, оскільки свідомість інша", - додав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу другий день поспіль тримається на одному рівні.

Україна знаходиться на карантині вже майже три місяці, до кінця обмежень залишилося 16 днів.

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