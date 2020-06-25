МВС має намір розробити законопроект про збільшення штрафів за образу поліцейських

Міністерство внутрішніх справ має намір розробити законопроект про збільшення штрафів за образу поліцейських.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Після подій під судом над Стерненком я отримав завдання розробити законопроект. У ньому буде збільшено штраф за образу поліцейських, які ми чуємо постійно. Далі, щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції. Тобто звичайні люди можуть мати балончики як засоби самозахисту. Але коли на відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції — це вже не мирна акція протесту", — сказав він.

Геращенко зазначив, що буде введено додаткову кваліфікуючу ознаку.

"В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, бит і т. д., ми додамо туди ще і сльозогінний газ. Тоді за це можна буде отримати реальний строк", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядався запобіжний захід для колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві.

Пізніше суд відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб.