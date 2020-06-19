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19 червня 2020, пʼятниця, 15:36 165
Події 2020-06-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
Аграрії біля Кабміну протестували проти підвищення цін на продукти через мито на паливо

Аграрії біля Кабміну протестували проти підвищення цін на продукти через мито на паливо

Петро Стуженко
дизпаливо, Мито, Аграрний союз України, Микола Стрижак, Асоціація фермерів і приватних землевласників України, Жанетта Ємельянова

Біля будівлі Кабінету Міністрів України кілька сотень аграріїв протестували з вимогою не запроваджувати мито та квотування на імпортні дизельне паливо (ДП) і скраплений газ (СПГ). В акцію планували задіяти трактор, але його не пропустила поліція – заблокувала біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Акція відбулася під гаслами: "Ні – миту та квотам на імпортне пальне!" та "Ні – збагаченню олігархів за рахунок звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, невдоволені ініціативою запровадження мита або квотування на імпортні дизпаливо та скраплений газ.

За словами мітингувальників, від цього не лише фермери втратять до 3 млрд гривень, але й прості українці більше заплатять за продукти, які неминуче подорожчають.

"Це позначиться врешті-решт на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях – чим буде дорожча наша продукція, тим менше її будуть купувати", – зазначив президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Стрижак.

Представники аграріїв наголосили, що запровадження мита  – це справа рук монополістів.

"Останнім часом приймаються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовуються просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", – підкреслила заступниця голови "Аграрного союзу України" Жанетта Ємельянова.

Учасники акції передали звернення на ім'я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з вимогою не допустити запровадження спеціальних мит чи квот на імпортне дизпаливо та скраплений газ.

Як повідомлялось раніше, у січні 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ та СПГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та СПГ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України  втрачатиме близько 11 млрд гривень на рік.

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