Аграрії біля Кабміну протестували проти підвищення цін на продукти через мито на паливо

Біля будівлі Кабінету Міністрів України кілька сотень аграріїв протестували з вимогою не запроваджувати мито та квотування на імпортні дизельне паливо (ДП) і скраплений газ (СПГ). В акцію планували задіяти трактор, але його не пропустила поліція – заблокувала біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Акція відбулася під гаслами: "Ні – миту та квотам на імпортне пальне!" та "Ні – збагаченню олігархів за рахунок звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, невдоволені ініціативою запровадження мита або квотування на імпортні дизпаливо та скраплений газ.

За словами мітингувальників, від цього не лише фермери втратять до 3 млрд гривень, але й прості українці більше заплатять за продукти, які неминуче подорожчають.

"Це позначиться врешті-решт на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях – чим буде дорожча наша продукція, тим менше її будуть купувати", – зазначив президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Стрижак.

Представники аграріїв наголосили, що запровадження мита – це справа рук монополістів.

"Останнім часом приймаються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовуються просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", – підкреслила заступниця голови "Аграрного союзу України" Жанетта Ємельянова.

Учасники акції передали звернення на ім'я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з вимогою не допустити запровадження спеціальних мит чи квот на імпортне дизпаливо та скраплений газ.

Як повідомлялось раніше, у січні 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ та СПГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та СПГ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України втрачатиме близько 11 млрд гривень на рік.