Автоперевезення можуть подорожчати через мито на дизпаливо, – ЗМІ

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявою, що введення спецмита на російське дизельне паливо може призвести до значного підвищення цін на вітчизняному ринку пального і збільшення витрат споживачів.

Про це повідомило інтернет-видання Главком, посилаючись на відповідну заяву асоціації.

"Прийняття такого рішення суттєво вплине на конкурентоспроможність українських міжнародних автомобільних перевізників. Кожний крок подорожчання дизпалива збільшує фінансове навантаження на перевізників та зменшує рентабельність перевезень, оскільки питома вага паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального, в собівартості будь-якого перевезення сягає майже половини", - йдеться у зверненні.

В асоціації також зазначили, що підвищення мит на дизпаливо, особливо в нинішніх кризових умовах, стане значним ударом для автоперевізників і негативно вплине на ціноутворення не тільки в транспортній галузі, але й промисловості, аграрному комплексі, сфері надання житлово-комунальних послуг та підвищить вартість товарів. Крім того, вони попереджають, що це може спровокувати збої в забезпеченні паливом.

Нагадаємо, раніше директор центру "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на скраплений газ і введення мита на імпортне паливо дизельне вдарить, насамперед, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на паливо, але й на інші продукти, що вдарить по рейтингу Президента Володимира Зеленського.