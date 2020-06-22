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22 червня 2020, понеділок, 09:05 15
Суспільство 2020-06-22T12:15:04+03:00
Українські Новини
На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги

На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Після вихідних вранці, 22 червня, Київ з самого ранку паралізували масштабні затори у всіх районах столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, через ремонтні роботи найбільші тягучки скували Північний міст. Також частково паралізували затори бульвар Перова. Крім того, на Лівому березі затори спостерігаються в районі станцій метро "Лівобережна", "Гідропарк", "Дарниця". Довга тягнучка утворилася і на проспекті Соборності.

Пробки на Лівому березі КиєваЗатори на Лівому березі Києва

На Правому березі станом на 8:30 найбільш завантаженим є проспект Перемоги, тут автомобілі найповільніше рухаються в районі станцій метро "Політехнічний інститут" та "Шулявська". Крім того, повільно рухаються авто по вулиці Жилянській та Повітрофлотському проспекті. Місцями ускладнено рух в районі станцій метро "Житомирська" і "Академмістечко".

Затори на проспекті Перемоги. Карта: Google MapsЗатори на проспекті Перемоги

Традиційно в заторах стоять і автомобілі на виїзді з Києва - по Окружній дорозі. Паралізовано рух по вулиці Соборній в напрямку Вишневого.

Пробки в Києві. Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годинам, викреслених з життя.

При цьому, лише за 2 роки кияни стали витрачати на стояння в пробках на 2 дні свого життя більше. Так, ще в 2018 році затори забирали 202 години або 8 днів 10 годин на рік. "Зайвий" час шляху на роботу становив 26 хвилин вранці і 27 хвилин ввечері.

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На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги
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