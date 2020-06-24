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24 червня 2020, середа, 20:03 5
Судова влада 2020-06-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР заочно повідомило Януковичу про підозру у держзраді

ДБР заочно повідомило Януковичу про підозру у держзраді

Надежда Комендантова
Держбюро розслідувань, Віктор Янукович, держзрада, підозра в держзраді, ДБР
Віктор Янукович. Скріншот: ТАСС
Віктор Янукович. Скріншот: ТАСС

Колишньому президенту Віктору Януковичу, якого раніше викликали в ДБР для проведення слідчих і процесуальних дій, колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді.

Про це начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Повідомили (слідчі) про підозру колишньому президенту України Януковичу, двом колишнім міністрам оборони України Саламатіну і Лебедєву. Вони підозрюються в скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу)", - сказав він.

Приймачок наголосив, що Янукович разом з Саламатіним і Лебедєвим з 2012 по 2014 рік скоїли державну зраду, а саме - дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, підриву її обороноздатності, надання Росії і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Він також додав, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформування (переформування) окремих військових з'єднань, військових частин і підрозділів, зміни їх місця дислокації.

"Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова", - додав Приймачок.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфіскації 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.

Суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.

 

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