ДБР заочно повідомило Януковичу про підозру у держзраді

Колишньому президенту Віктору Януковичу, якого раніше викликали в ДБР для проведення слідчих і процесуальних дій, колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді.

Про це начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Повідомили (слідчі) про підозру колишньому президенту України Януковичу, двом колишнім міністрам оборони України Саламатіну і Лебедєву. Вони підозрюються в скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу)", - сказав він.

Приймачок наголосив, що Янукович разом з Саламатіним і Лебедєвим з 2012 по 2014 рік скоїли державну зраду, а саме - дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, підриву її обороноздатності, надання Росії і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Він також додав, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформування (переформування) окремих військових з'єднань, військових частин і підрозділів, зміни їх місця дислокації.

"Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова", - додав Приймачок.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфіскації 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.

Суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.