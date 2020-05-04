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04 травня 2020, понеділок, 11:22 18
Силові структури 2020-05-04T13:15:04+03:00
Українські Новини
Януковича знову викликають в ГБР для проведення слідчих і процесуальних дій

Януковича знову викликають в ГБР для проведення слідчих і процесуальних дій

Елизавета Драбкина
Віктор Янукович, ДБР, Слідчі дії
Віктор Янукович. Фото: Українське фото
Віктор Янукович. Фото: Українське фото

Державне бюро розслідувань (ДБР) знову викликає колишнього Президента Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій на 13 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., який відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О", - сказано в ньому.

Зазначається, що Янукович викликається для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР викликало Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій на 30 квітня.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього Президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфискації 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення.

Суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.

Раніше суд зняв арешт з грошей оточення Януковича в банку Порошенко.

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