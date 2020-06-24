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24 червня 2020, середа, 19:29 9
Політика 2020-06-24T21:06:09+03:00
Українські Новини
Радикал Корчинський облив водою атошника - представника ЛГБТ в прямому ефірі

Радикал Корчинський облив водою атошника - представника ЛГБТ в прямому ефірі

Надежда Комендантова
АТО, ЛГБТ, Дмитро Корчинський, сексуальна орієнтація, прямий ефір

У той час, як рейтинг партії Зеленського "Слуга народу" впав, Дмитро Корчинський, лідер радикальної групи "Братство",  облив водою учасника АТО, голову об'єднання ЛГБТ військових, ветеранів та волонтерів Віктора Пилипенка, який вже кілька років не приховує своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Інцидент стався в прямому ефірі телеканалу "Апостроф ТВ", пише "Країна".

У телепрограмі мова йшла про можливості легалізації нетрадиційної сексуальної орієнтації в Україні. Корчинський категорично не підтримує цю ініціативу. Ведуча запитала, чи полегшило б ситуацію з ЛГБТ-спільнотою в країні, якби відкрито заявив хтось із публічних особистостей про свою приналежність до секс-меншин.

"Взагалі нормально, коли в суспільстві можуть жити відкрито. На жаль, в Україні з цим ситуація значно складніше, і людям важко робити камінг-аути... Отримаєш по морді або з'явиться ось таке пусте місце, яке буде на цьому робити капітал", - вказуючи рукою на Корчинського відповів Пилипенко.

Корчинський схопив склянку води і хлюпнув вмістом в обличчя Пилипенко. Потім лідер радикалів замахнувся на представника ЛГБТ. Але провідною вдалося розвести конфліктні сторони на свої місця в студії. "Ти - пусте місце, запам'ятай... Порожнє місце... Ця людина провокує, щоб я пішов. Але мене радує, що тебе це так зачепило... Балабол", – сказав Пилипенко, звертаючись до Корчинського.

Ведуча закликала сторони до компромісу.

Раніше Українські Новини повідомляли, що напередодні 22 червня Батьківщину-мати в Києві одягнули в ЛГБТ-символіку.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що не поділяє європейських цінностей, про які говорить ЛГБТ-спільнота.

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