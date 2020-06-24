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24 червня 2020, середа, 18:31 10
Фінанси 2020-06-24T19:45:02+03:00
Українські Новини
Депутати хочуть збільшити суму платежу без ідентифікації в 5 разів до 25 тис. гривень

Депутати хочуть збільшити суму платежу без ідентифікації в 5 разів до 25 тис. гривень

Кира Молчанова
Верховная Рада, НБУ, Платіж
Кредитна карта. Фото: pixabay
Кредитна карта. Фото: pixabay

Пропозицію до Верховної Ради збільшити суму платежу без ідентифікації фізичної особи в 5 разів до 25 тис. гривень висунули 22 депутати.

Про це йдеться в законопроєкті №3686, передають Українські Новини.

Документ передбачає внесення змін в закон №361-їх про фінмоніторинг, який набрав чинності з кінця квітня, і згідно з яким ліміт готівкових переказів без ідентифікації фізособи зменшено з 15 тис. гривень до 5 тис.

Автори законопроєкту вважають, що зменшення максимального розміру анонімних готівкових переказів до 5 тис. гривень створило значні незручності для звичайних громадян.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 квітня набрали чинності зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Закон, зокрема, передбачає, що анонімно не можна відправляти понад 5 тис. гривень без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги.

Крім того, Національний банк збільшив граничну суму операцій для спрощеного валютного нагляду зі 150 тис. до 400 тис. гривень.

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