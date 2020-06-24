Коментувати розміри гонорарів адвокатів – не справа голови Верховного суду, - нардеп Власенко

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко вважає, що голова Верховного суду Валентина Данішевська не має втручатися в питання зарплат і гонорарів адвокатів, а також не має коментувати необхідність збільшення кількості обвинувальних вироків.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я не чув заяви (Данішевської), але якщо вона так сказала, то, мені здається, що голова Верховного суду не мала так висловлюватися. Це не її питання - говорити про те, скільки має бути обвинувальних вироків. Це ж не планова економіка. Єдине, про що могла б говорити голова Верховного суду, це про якість роботи обвинувачення і захисту. Про це вона може говорити. Це її право. Але, говорити, скільки потрібно обвинувальних вироків...це свідчить про її упередженість і заангажованість", - сказав Власенко.

Власенко також додав, що кількість обвинувальних вироків в Україні завжди була високою. Але навіть попри це, якість підготовки звинувачення до судових розглядів залишає бажати кращого.

"Тобто, у нас завжди була тенденція поліцейської держави. Але, якщо ми говоримо про те, від чого залежить така кількість, то це залежить від закону і якості роботи обвинувачення і захисту. Ми маємо зробити все, щоб звинувачення було якісним, тому що дуже часто звинувачення йде в суд, знаючи, що у нього немає позиції", - зазначив нардеп.

Він також розкритикував главу Верховного суду за те, що вона коментує питання зарплати адвокатів в умовах ринкової економіки.

"І тим більше не можна влазити в питання заробітної плати або гонорарів адвокатів. Це, вибачте, не ваша справа. Адвокати, на відміну від суддів, не отримують гроші з державного бюджету. Дуже дивно це звучить від судді Верховного суду, у якій зарплата вимірюється сотнями тисяч гривень... Якщо є договірні відносини між адвокатом і його клієнтом, то це їх питання. Хто кому скільки платить і рахувати чужі гроші – остання справа. Якщо вони мають приватний характер, а не державний", - підкреслив Власенко.

Як повідомляли Українські Новини, рада адвокатів вимагає від глави Верховного суду Данішевської подати у відставку через останні заяви.

Данішевська вважає адвокатів перешкодою для одержання обвинувальних вироків.