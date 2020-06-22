Рада адвокатів вимагає від голови Верховного суду Данішевської подати у відставку через останні заяви

Рада адвокатів України закликала голову Верховного суду Валентину Данішевську подати у відставку, або спростувати свої висловлювання про "неможливість забезпечення обвинувальних вироків" Верховним судом, поки "адвокатура буде сильнішою за прокуратуру", а також "традицій адвокатам не платити і заощаджувати на їхніх послугах".

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Рада адвокатів під час онлайн-засідання 18 червня обговорила публічну позицію Данішевської і звернула увагу на те, що голова Верховного Суду завжди сприймається як особа, що очолює найвищу судову інстанцію країни. Тому її офіційна позиція сприймається і громадянським суспільством, і суддями, і юристами як орієнтир у діяльності всієї судової системи.

Оскільки згідно конституційних засад та функцій суди не "забезпечують обвинувальних вироків", позиція Данішевської порушує конституційні стандарти захисту прав людини та принципи судочинства. "Проголошена вище позиція Валентини Данішевської, зважаючи на статус її посади в судовій системі, фактично дає сигнал про картбланш на винесення судами обвинувальних вироків", - наголошують в РАУ.

На думку адвокатської спільноти, це може призвести до знецінення всього обсягу конституційних прав і свобод людини, презумпції невинуватості, законності судових рішень, незалежності судової влади, конституційної ролі адвокатури як захисника прав громадян.

Також неприпустимою для адвокатури є позиція Валентини Данішевської щодо витрат на правову допомогу. "На тлі того, що адвокати, як судді та прокурори, є учасниками одних і тих же судових процесів, мають однакові професійні знання та витрачають той же обсяг часу і навіть більше, позиція Валентини Данішевської про заощадження на послугах адвокатів при 5 млн. грн. її власного доходу за 2019 рік викликає обурення адвокатів", - наголошує РАУ.

Враховуючи все це, Рада звернулась до голови ВС Валентини Данішевської із вимогою спростувати озвучену нею позицію як неприпустиму у демократичній правовій державі або подати у відставку. РАУ також вирішила направити відповідні звернення до Пленуму ВС , Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Асоціації європейських суддів про ухили до репресивного правосуддя в офіційній риториці голови реформованого Верховного суду.

Як повідомляли Українські Новини, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для одержання обвинувальних вироків.

Раніше НАБУ відмовилося розслідувати можливий захоплення влади головою ВС Данішевської.