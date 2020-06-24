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24 червня 2020, середа, 15:00 19
Азія 2020-06-24T17:45:03+03:00
Українські Новини
Нова хвиля коронавірусу в Пекіні: місто бореться з епідемією

Нова хвиля коронавірусу в Пекіні: місто бореться з епідемією

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Covid-19
Коронавірус в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус в Китаї. Фото: reuters.com

Тиждень тому через нову хвилю коронавірусу столицю Китаю Пекін знову закрили на карантин. Кількість хворих на Covid-19 знову збільшується. Так,за даними на 24 червня, материковий Китай повідомив про 12 нових випадків активної форми COVID-19. В період з 11 по 23 червня кількість заражених в китайській столиці зросла до 256. Про це повідомляє South China Morning Post.

Наголошується, що дев'ять пацієнтів заразилася всередині країни, тоді як ще троє інфікованих недавно прибули з-за кордону. Сім нових випадків пов'язують зі спалахом в Пекіні.

Всього в Китаї на лікуванні залишаються 368 пацієнтів з активною формою COVID-19, стан дванадцяти з них оцінюють як критичний. Також в КНР зазначили, що виявили ще три безсимптомних випадки коронавірусу.

27 мікрорайонів Пекіна оголошені зонами середнього ризику, а один - квартал Хуасян поруч з ринком - зоною високого ризику.

Також жителям 28 мікрорайонів заборонено виїжджати з Пекіна. Інші жителі міста можуть це робити, але попередньо здавши тест на коронавірус.

До теперішнього часу скасовано 1255 авіарейсів з Пекіна і в Пекін. Залізничне сполучення обмежена до 9 липня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в місті Баодін, розташованому недалеко від Пекіна ввели військовий стан через нові випадки коронавірусної інфекції.

Раніше головний епідеміолог Китаю зізнався в тому, що влада занижувала статистику з коронавірусу на початку епідемії.

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