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24 червня 2020, середа, 12:48 15
Політика світу 2020-06-24T14:30:04+03:00
Українські Новини
КНДР раптово відклала військові плани щодо Кореї, не пояснюючи причини

КНДР раптово відклала військові плани щодо Кореї, не пояснюючи причини

Елизавета Кесельман
Кім Чен Ин, Північна Корея, Південна Корея
КНДР. Фото: zn.ua
КНДР. Фото: zn.ua

За останній місяць відносини двох Корей значно загострилися. Обидві держави — на межі військового конфлікту після того, як Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку. Однак незважаючи на це, КНДР вирішила відкласти плани нападу на Корею, не пояснюючи причини. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, достеменно невідомо, чому КНДР різко змінила хід своїх дій щодо Кореї. Державні ЗМІ повідомили про засідання військової комісії, на якій Кім Чен Ином обговорив зі своїм парламентом поточні події і відклав військові плани.

Потім військові КНДР познімали половину гучномовців на кордоні з Кореєю, які самі ж повісили кілька днів тому. Також з невідомих причин з урядових сайтів КНДР зникли статті з критикою Кореї.

Уряд Кореї, яке уважно стежить за діями північного сусіда, вважає, що продовжить виконувати міжкорейські домовленості.

Рішення Кім Чен Ина про відкладення військових планів може означати закінчення серії провокацій КНДР. Раніше Генштаб країни погрожував направити війська в спільні економічні та туристичні зони, а також в демілітаризовану зону, щоб перетворити кордон з північної сторони у "фортецю".

Як повідомляли Українські Новини, у КНДР оголосила про повне закінчення відносин з Південною Кореєю.

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