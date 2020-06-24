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24 червня 2020, середа, 11:31 5
Зовнішня політика 2020-06-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Якщо б Україна у 2008 році отримала перспективу членства в НАТО, Росія б не зважилася на військову агресію , –

Якщо б Україна у 2008 році отримала перспективу членства в НАТО, Росія б не зважилася на військову агресію , – Болтон

Елизавета Кесельман
Нато, США, Джон Болтон
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Колишній радник президента Дональда Трампа Джон Болтон заявив про те, що якщо б Україна у 2008 році отримала перспективу членства в НАТО, то Росія б не зважилася на військову агресію. Про це він написав у своїх мемуарах "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому", переклад якої надає radiolemberg.

"Україна знаходиться під інтенсивним московським політичним та економічним тиском. У 2014 році Москва організувала нелегітимну анексію Криму після військового втручання, це перша після 1945 року зміна європейських кордонів з допомогою військової сили. Московські війська залишилися дислокованими на всій території Донбасу на сході України, підтримуючи і фактично керуючи там сепаратистськими силами", — стверджує Болтон.

Як пише дипломат, цей важливий московсько-американський диспут доводить, що через відмову вчасно прийняти Україну в НАТО ця велика, критично важлива країна залишилася вразливою до зусилль Путіна відновити московську гегемонію на території колишнього Радянського Союзу.

"На саміті НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року Адміністрація Буша намагалася запросити Грузію і Україну до членства в НАТО, але проти цього виступили європейці. Трагічні наслідки стали очевидні уже в серпні, коли московські війська вторглися в Грузію, фактично залишивши дві території під контролем Москви, і такими вони залишаються донині. Страждання України почалися пізніше, але схема була такою ж ", — пише Джон Болтон.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Україна отримала статус партнера НАТО.

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