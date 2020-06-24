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24 червня 2020, середа, 11:07 6
Зовнішня політика 2020-06-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Джон Болтон: Порошенко хотів закупити якомога більше американської зброї для ЗСУ

Джон Болтон: Порошенко хотів закупити якомога більше американської зброї для ЗСУ

Елизавета Кесельман
США, Джон Болтон, Петро Порошенко
Зброя. Фото: Facebook/andriy.zagorodnyuk
Зброя. Фото: Facebook/andriy.zagorodnyuk

За розповідями колишнього радника президента США Джона Болтона, екс-президент України Петро Порошенко хотів закупити якомога більше американської зброї для ЗСУ. Про це Болтон написав у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" , переклад якої наводить radiolemberg.

За розповідями Болтона, Порошенко під час урочистого прийому говорив про бажання придбати ще більше зброї в США для української армії.

"Ми обговорили політику безпеки України, особливо відносно Росії і різноманітних загроз, які вона несе не тільки у військовому плані, а також зусилля Москви зірвати вибори в Україні до 2019 року", — згадує він.

Болтон також розповідає, що найбільш вражаючою була реакція людей під час параду на День незалежності, коли Порошенко заявив про наміри створити українську церкву, незалежну від Москви.

"Я стояв на платформі разом з президентом Петром Порошенком і вісьмома або десятьма членами його уряду ... Незважаючи на те, що парад нагадував першотравневу урочистість на Червоній площі Москви під час Холодної Війни, політично він був зовсім іншим. Виступ Порошенка був надзвичайно антимосковським, і гучні оплески йому пролунали, коли він пообіцяв створити автокефальний (незалежну від Москви) Український православний церковний патріархат ", — згадує Джон Болтон.

"Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання та зброю, яку було видно прямо на параді, і за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який йшов з іншими воїнами НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих воїнів", — зазначає Болтон .

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко просив Болтона ввести санкції проти Коломойського.

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